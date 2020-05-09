2020-05-09T19:17:07+03:00
75 лет Великой Победы

В Краснодаре около 4 тысяч виртуальных участников собрал Бессмертный полк

Фотографии ветеранов войны транслируются на большом медиа-экране на Главной городской площади
Юлия БАРАНОВА
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Около 4 тысяч виртуальных участников собрал Бессмертный полк. Фото пресс-службы мэрии КарснодараОколо 4 тысяч виртуальных участников собрал Бессмертный полк. Фото пресс-службы мэрии Карснодара
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Около 4 тысяч фотографий ветеранов Великой Отечественной войны прислали краснодарцы для участия в акции Бессмертный полк онлайн. Трансляция стартовала с 7:00 на большом медиа-экране на Главной городской площади. Она продолжится до 23:00.

- Трансляцию «Бессмертного полка. Краснодар» можно посмотреть в эфире телеканала «Краснодар» и на сайте телеканала «Краснодар» (во вкладке «Прямой эфир»). А так же в социальных сетях телекомпании «Краснодар»: Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники» и на YouTube канале «Ваш Краснодар», - напомнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

- Жители крайцентра, несмотря на ограничения связанные с самоизоляцией, сделали онлайн шествие Бессмертного полка незабываемым, - сообщает телеканал "Краснодар". - Мы транслируем в течении дня фотографии ветеранов у себя в эфире, на сайте, в соцсетях телекомпании: Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники» и на YouTube канале «Ваш Краснодар».

Также на телеканале «Краснодар» 9 мая проходит марафон #НАШАПОБЕДА, в рамках которого зрителям покaзывают серию специaльных прогрaмм, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В 20.00 на телеканале покажут фильм «Аты-баты, шли солдаты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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