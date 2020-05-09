2020-05-09T19:59:42+03:00
Происшествия

В Краснодаре пьяный водитель попал ДТП, убегая от полиции

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими машинами
Зоя ВИШНЕВАЯ
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В Краснодаре пьяный водитель пытался скрыться от наряда полиции и спровоцировал ДТП. Фото: архив КП.В Краснодаре пьяный водитель пытался скрыться от наряда полиции и спровоцировал ДТП. Фото: архив КП.
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В Краснодаре пьяный водитель пытался скрыться от наряда полиции и спровоцировал ДТП на улице Суворова.

- У сотрудников ДПС вызвал подозрение автомобиль с тонированными передними стеклами и без номеров. На требование остановиться водитель на прореагировал, началась погоня. На Суворова нарушитель выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими машинами, - сообщил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко.

По его словам, в салоне авто нашли поддельные документы: бланки спецпропусков на время карантина и удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

27-летнего жителя Крымского района задержали, освидетельствования подтвердило, что он был пьян. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное ДТП, в котором погиб один человек.

На нарушителя полицейские составили четыре административных протокола и возбудили уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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