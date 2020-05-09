В Сочи победные 75 лет выстроили из автобусов

9 Май 2020 2020-05-09T20:54:47+03:00

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В Сочи водители автобусов устроили флешмоб, посвящённый юбилею Победы. На парковке в Олимпийском парке автотранспорт выстроился таким образом, чтобы изобразить «75 лет».

- Отрадно, что руководители автотранспортных предприятий с энтузиазмом поддержали идею необычного флешмоба и помогли её воплотить в жизнь, - сказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Ирина Горбачёва.

Как сообщалось ранее, Мэр Сочи поздравил жителей курорта с Днем Победы. Он отметил, что в этом году 9 Мая приходится праздновать в непростых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU