2020-05-09T22:02:36+03:00
Общество

В горах Сочи за ночь выпало 30 сантиметров снега

Это достаточно редкое погодное явление для последнего месяца весны
Юлия БАРАНОВА
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В горах Сочи выпал снег. Фото из официального аккаунта в инстаграм ГТЦ «Газпром»В горах Сочи выпал снег. Фото из официального аккаунта в инстаграм ГТЦ «Газпром»
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В горах Сочи погода преподнесла необычный для 9 мая сюрприз: снегопад. Вершины, окружающие Красную Поляну, покрылись свежим снегом. Сильный снегопад здесь прошел минувшей ночью.

- На вершине Розе Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря 34 сантиметра свежего снега, температура воздуха 0 градусов, - сообщается на сайте курорта «Роза Хутор».

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции горнолыжный сезон на курортах Красной Поляны завершился преждевременно – 28 марта. Горные курорты закрылись из-за коронавируса и опустели.

Как сообщалось ранее, апрель в горах Сочи тоже выдался снежным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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