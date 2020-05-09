В горах Сочи за ночь выпало 30 сантиметров снега
В горах Сочи погода преподнесла необычный для 9 мая сюрприз: снегопад. Вершины, окружающие Красную Поляну, покрылись свежим снегом. Сильный снегопад здесь прошел минувшей ночью.
- На вершине Розе Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря 34 сантиметра свежего снега, температура воздуха 0 градусов, - сообщается на сайте курорта «Роза Хутор».
Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции горнолыжный сезон на курортах Красной Поляны завершился преждевременно – 28 марта. Горные курорты закрылись из-за коронавируса и опустели.
Как сообщалось ранее, апрель в горах Сочи тоже выдался снежным.
ИСТОЧНИК KP.RU