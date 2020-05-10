2020-05-10T11:05:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года увеличилось на 99 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 10 мая 2020 года
Евгения СОРОКА
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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае снова увеличилосьЧисло заболевших коронавирусом в Краснодарском крае снова увеличилосьФото: Иван МАКЕЕВ
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На Кубани диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден уже у 1929 человек. «Комсомольской правда» - Кубань» собрала последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года.

Итак, за последние 24 часа федеральный оперативный штаб зарегистрировал новые случаи заражения COVID-2019 - вирус нашли у 99 человек.

- За последние сутки в России выявлено 11012 новых случаев коронавируса в 83 регионах, - сообщают в оперативном штабе. - Зафиксировано 88 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 2390 человек.

Напомним, по последним данным, число умерших от коронавируса выросло до 22 - еще один пациент скончался за последние сутки. При этом 628 человек выписаны из больницы домой - у них отрицательные тесты на коронавирус.

- Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 11411 человек, - сообщал оперштаб Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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