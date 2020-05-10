График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: несмотря на карантин, водоснабжение прекратят с 12 мая
В городе-герое начинаются плановые работы по подготовке к новому отопительному сезону. Несмотря на карантин, планово-профилактические работы отменять не стали. На время проверки котельных в домах новороссийцев прекратят подачу горячей воды. Неудобства продлятся две недели. «Комсомолка» публикует график отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году.
С 12 по 25 мая горячее водоснабжение прекратят в многоэтажке по улице Сакко и Ванцетти, 6/8.
С 13 по 26 мая горячую воду отключат в многоквартирных домах по улицам:
- Анапское шоссе, 25, 27, 29, 37, 39;
- Видова, 56, 58, 65, 79, 83, 85, 87;
- Козлова, 56, 72, 103;
- Кутузовская, 13,15,17;
- Московская, 5, 7, 9;
- Рубина,11;
- Советов, 23;
- Щорса, 3.
А с 14 по 27 мая бойлерами и тазиками придется пользоваться жителям домов на улицах:
- Коммунальная, 9;
- Победы, 11
- Новороссийское шоссе, 9, 11, 13, 15, 17;
- Труда, 6, 9;
- Революции 1905 года, 35;
- Толстого, 17, 19;
- Челюскинцев, 11;
- Энгельса, 55б.
Филиал «Новороссийские тепловые сети» приносит извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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