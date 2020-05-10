В Кущевском районе водителя дважды поймали пьяным за рулем

10 Май 2020 2020-05-10T09:12:58+03:00

Теперь он может отправиться в тюрьму на два года

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В дежурную часть Кущевского района поступило сообщение об аварии. Когда автоинспекторы прибыли на место ДТП, то стали опрашивать водителя. 35-летний местный житель был за рулем отечественной леговушки, но в какой-то момент шофер не справился с управлением и врезался в дерево.

- Водителя госпитализировали, в больнице провели медосвидетельствование, которое показало, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Когда пострадавшего стали проверять по базе данных, то выяснилось, что он уже ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде. Тогда суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил права управления авто на два года. Но, по всей видимости, это водителя не напугало.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - уточняют в краевом главке.

Ему грозит до двух лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU