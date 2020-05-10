2020-05-10T09:12:58+03:00
Происшествия

В Кущевском районе водителя дважды поймали пьяным за рулем

Теперь он может отправиться в тюрьму на два года
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Влад КОМЯКОВФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В дежурную часть Кущевского района поступило сообщение об аварии. Когда автоинспекторы прибыли на место ДТП, то стали опрашивать водителя. 35-летний местный житель был за рулем отечественной леговушки, но в какой-то момент шофер не справился с управлением и врезался в дерево.

- Водителя госпитализировали, в больнице провели медосвидетельствование, которое показало, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Когда пострадавшего стали проверять по базе данных, то выяснилось, что он уже ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде. Тогда суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил права управления авто на два года. Но, по всей видимости, это водителя не напугало.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - уточняют в краевом главке.

Ему грозит до двух лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 10 мая
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года: вирус подтвердился у годовалого ребенка
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года увеличилось на 99 человек
Выпили и решили поехать домой: на Кубани нашли угонщика иномарки по отпечаткам пальцев
В Новороссийске десантники поздравили ветерана войны
В Кущевском районе водителя дважды поймали пьяным за рулем
График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: несмотря на карантин, водоснабжение прекратят с 12 мая
В горах Сочи за ночь выпало 30 сантиметров снега
В Сочи победные 75 лет выстроили из автобусов
В Краснодаре пьяный водитель попал ДТП, убегая от полиции
В Краснодаре около 4 тысяч виртуальных участников собрал Бессмертный полк
В Анапе День Победы отметили с настоящей «Катюшей»
В Новороссийске в честь юбилея Победы прошёл воздушный парад
Маршем и песнями поздравили ветеранов в Краснодаре
Сотрудники Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры озеленили могилу летчика-героя
Жители Краснодара нарушили карантин, чтобы пройти Бессмертным полком
Губернатор Краснодарского края возложил цветы к Вечному Огню в Краснодаре
В Краснодаре Бессмертный полк объединил более 3,5 тыс. участников
Семиклассник из Краснодара стал победителем всероссийского конкурса к юбилею Победы
На Кубани более 90 тысяч жителей встали на учет в центрах занятости дистанционно
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года: возраст заболевших от 19 до 95 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года снова увеличилось на 98 человек
Мэр Сочи поздравил жителей курорта с Днем Победы
Транспортные компании региона получат более 150 млн рублей из краевого бюджета
На улицах Сочи прозвучит голос Левитана