2020-05-10T10:04:35+03:00
75 лет Великой Победы

В Новороссийске десантники поздравили ветерана войны

Они исполнили для седого бойца его любимые песни
Юлия БАРАНОВА
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В Новороссийске десантники поздравили ветерана войны. Фото департамента информации и массовых коммуникаций МО РФВ Новороссийске десантники поздравили ветерана войны. Фото департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ
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Десантники Новороссийского десантно-штурмового соединения поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Василия Мартыненко.

- Вокально-инструментальный ансамбль «Синева» исполнил для него песни военных лет. Ветерану вручили подарки и благодарственное письмо от командира седьмой гвардейской-десантно-штурмовой дивизии (горной) гвардии полковника Андрея Суховецкого, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Мартыненко начинал службу в 322 гвардейском десантно-штурмовом полку, на базе которого была сформирована седьмая гвардейская воздушно-десантная дивизия. Он служил снайпером, дважды был ранен и награжден государственными наградами.

Мероприятие состоялось в рамках военно-патриотической акции «Спасибо за все!», которая проходит в воздушно-десантных войсках и приурочена в 75-й годовщине Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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