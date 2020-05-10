В Новороссийске десантники поздравили ветерана войны
Десантники Новороссийского десантно-штурмового соединения поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Василия Мартыненко.
- Вокально-инструментальный ансамбль «Синева» исполнил для него песни военных лет. Ветерану вручили подарки и благодарственное письмо от командира седьмой гвардейской-десантно-штурмовой дивизии (горной) гвардии полковника Андрея Суховецкого, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
Мартыненко начинал службу в 322 гвардейском десантно-штурмовом полку, на базе которого была сформирована седьмая гвардейская воздушно-десантная дивизия. Он служил снайпером, дважды был ранен и награжден государственными наградами.
Мероприятие состоялось в рамках военно-патриотической акции «Спасибо за все!», которая проходит в воздушно-десантных войсках и приурочена в 75-й годовщине Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU