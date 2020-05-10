Выпили и решили поехать домой: на Кубани нашли угонщика иномарки по отпечаткам пальцев

10 Май 2020 2020-05-10T10:27:50+03:00

А его друг все еще в розыске

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На днях жительница Горячего Ключа обратилась за помощью в полицию. У нее угнали Ford Fiesta. Как объяснила сама женщина, авто она оставила ненадолго во дворе своего дома. Когда вышла, не вытащила ключ зажигания. Вернувшись, хозяйка на месте парковки свою машину не нашла.

- Правоохранители приехали на место происшествия, осмотрели его, опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск машины, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Вскоре полицейские обнаружили авто, брошенное на обочине трассы в Краснодаре.

Эксперты сняли с руля отпечатки пальцев. При проверке по базам дактилоскопического учета полицейские быстро вычислили подозреваемого.

В итоге сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего местного жителя, причем прямо у себя дома. В отделе полиции мужчина рассказал, что выпивал вместе со своим знакомым. А, когда они решили разъехаться по домам, увидели во дворе машину с ключом внутри. Они завели ее и уехали.

На мужчин завели уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Им грозит до семи лет тюрьмы.

- Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточняют в краевом главке. - Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождения второго подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU