2020-05-10T11:47:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 10 мая

Трансляция запланирована в 12:30 [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ruВениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В воскресенье, 10 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит с новым заявлением на заседании краевого оперативного штаба. Сообщается, что трансляция начнется в 12:30.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 10 мая 2020. Прямая трансляция.

Ожидается, что будет озвучено решение об ослаблении или продлении режима карантина, который действует в Краснодарском крае с 31 марта по 12 мая включительно. Не исключено, что прозвучит также план о поэтапном выходе из спецрежима.

Напомним, за последние сутки число заболевших выросло до 1929 человек, из них 106 детей. Всего за 24 часа зафиксировано 99 новых случаев заболевания. Кроме того, увеличилось число умерших от коронавируса - по последним данным, скончалось 22 пациента. Все они были в тяжелом состоянии.

С 30 апреля в регионе не только продлили карантин, но и ввели обязательный масочный режим. Это значит, что запрещено появляться в общественных местах, магазинах, аптеках, рынках, ярмарках и на работе без средств защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 10 мая
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года: вирус подтвердился у годовалого ребенка
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года увеличилось на 99 человек
Выпили и решили поехать домой: на Кубани нашли угонщика иномарки по отпечаткам пальцев
В Новороссийске десантники поздравили ветерана войны
В Кущевском районе водителя дважды поймали пьяным за рулем
График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: несмотря на карантин, водоснабжение прекратят с 12 мая
В горах Сочи за ночь выпало 30 сантиметров снега
В Сочи победные 75 лет выстроили из автобусов
В Краснодаре пьяный водитель попал ДТП, убегая от полиции
В Краснодаре около 4 тысяч виртуальных участников собрал Бессмертный полк
В Анапе День Победы отметили с настоящей «Катюшей»
В Новороссийске в честь юбилея Победы прошёл воздушный парад
Маршем и песнями поздравили ветеранов в Краснодаре
Сотрудники Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры озеленили могилу летчика-героя
Жители Краснодара нарушили карантин, чтобы пройти Бессмертным полком
Губернатор Краснодарского края возложил цветы к Вечному Огню в Краснодаре
В Краснодаре Бессмертный полк объединил более 3,5 тыс. участников
Семиклассник из Краснодара стал победителем всероссийского конкурса к юбилею Победы
На Кубани более 90 тысяч жителей встали на учет в центрах занятости дистанционно
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года: возраст заболевших от 19 до 95 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года снова увеличилось на 98 человек
Мэр Сочи поздравил жителей курорта с Днем Победы
Транспортные компании региона получат более 150 млн рублей из краевого бюджета
На улицах Сочи прозвучит голос Левитана