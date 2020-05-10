Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 10 мая

10 Май 2020 2020-05-10T11:47:48+03:00

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В воскресенье, 10 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит с новым заявлением на заседании краевого оперативного штаба. Сообщается, что трансляция начнется в 12:30.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 10 мая 2020. Прямая трансляция.

Ожидается, что будет озвучено решение об ослаблении или продлении режима карантина, который действует в Краснодарском крае с 31 марта по 12 мая включительно. Не исключено, что прозвучит также план о поэтапном выходе из спецрежима.

Напомним, за последние сутки число заболевших выросло до 1929 человек, из них 106 детей. Всего за 24 часа зафиксировано 99 новых случаев заболевания. Кроме того, увеличилось число умерших от коронавируса - по последним данным, скончалось 22 пациента. Все они были в тяжелом состоянии.

С 30 апреля в регионе не только продлили карантин, но и ввели обязательный масочный режим. Это значит, что запрещено появляться в общественных местах, магазинах, аптеках, рынках, ярмарках и на работе без средств защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU