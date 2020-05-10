Обманул на полмиллиона: в Новороссийске лже-правоохранитель развел наркомана

10 Май 2020 2020-05-10T17:46:42+03:00

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Практически каждый день жители Новороссийска пишут одинаковые заявления в полицию: с их счетов исчезают крупные суммы денег. Схемы всегда идентичны. То «внук попал в беду», то якобы «карта заблокирована» и требуются персональные данные. Но этот случай правоохранители города-героя запомнят надолго.

К ним обратился приезжий из Москвы, временно живущий в Новороссийске, который стал жертвой мошенника. Он сообщил, что перевел неизвестному мужчине, представившемуся сотрудником правоохранительных органов, 500 тысяч рублей. Эти деньги он заплатил за увод от ответственности.

- Но злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить на связь, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Долго афериста не искали - задержали дома в Геледжике. Уже в отделе полиции мошенник признался, что знал о наркозависимости своей жертвы. Известно ему было и то, что у него есть крупная сумма денег. Поэтому и решил на нем навариться.

Похищенные деньги лже-правоохранитель потратить не успел - все до копейки вернули пострадавшему.

- Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение в мошенничестве. Ему грозит до 6 лет тюрьмы, сейчас он под подпиской о невыезде, - добавляют «КП» - Кубань» в краевом главке.

Ответить пришлось и самому заявителю. На него составили административный материал за «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств». В итоге суд назначил ему 12 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU