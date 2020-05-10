2020-05-10T12:19:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре 8 и 9 мая в обсерваторы отправили 73 прилетевших пассажира

Всего аэропорт кубанской столицы принял 929 человек
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Всех, кто прилетает в Краснодар, по-прежнему тщательно проверяют и отправляют на самоизоляцию. Так, за 8 и 9 мая в обсерваторы поселили 73 прибывших в Краснодар пассажира.

- Всего в краевой центр прилетели 929 человек, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - За два дня аэропорт Краснодара принял 17 рейсов.

Как стало известно, 8 мая в столицу Кубани прилетели 453 пассажира из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнекамска, Калуги и Махачкалы. В обсерватор из них отправили 51 человека.

А 9-го числа в кубанскую столицу прибыли 476 человек, из них 22 поселили в обсерваторы отправили 22 пассажира.

- Всем прибывшим специалисты Роспотребнадзора проверили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции, - уточняют в мэрии.

Напомним, за последние 24 часа число зараженных в Краснодаре увеличилось на 40 человек, таким образом, с начала пандемии диагноз подтвержден у 773 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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