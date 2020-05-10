Краснодарский край получит более 80 миллионов рублей на доплаты врачам, борющимся с COVID-19

10 Май 2020 2020-05-10T16:55:42+03:00

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Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая 00:00 00:00

Правительство России распределило средства из резервного фонда, которые поступят в регионы страны и направят на доплаты медикам, помогающие заболевшим коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России.

Согласно документу, Краснодарскому краю перечислят 80 960 600 рублей. Стимулирующие выплаты будут давать давать за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, которые сейчас работают в авральном режиме.

Всего в документе правительства указано 49 субъектов. Для сравнения, соседняя Ростовская область получит 53 миллиона рублей, Адыгея еще меньше - 52,5 миллиона рублей.

Борющиеся с коронавирусом врачи Краснодарского края получат дополнительные выплаты уже в мае.

Напомним, по данным на 10 мая на Кубани официально подтверждено 1929 случаев коронавируса. Выздоровел 628 человек, умерло 22 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU