Главврач краевой больницы рекомендует продлить карантин до 15 июня

10 Май 2020 2020-05-10T14:51:27+03:00

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10 мая в администрации региона прошло заседание краевого оперативного штаба по предупреждению коронавируса в Краснодарском крае. По словам главного врача НИИ ККБ №1 Владимира Порханова, причиной большого количества заболевших в регионе - огромный приток мигрантов из Москвы и Санкт-Петербурга.

- Заболеваемость коронавирусом продолжает прогрессировать. Последние дни темп прироста новых выявленных случаев - 6% в сутки. Применение карантинных мер позволяет контролировать процесс, - заявляет Владимир Порханов на заседании краевого оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе. - Отмена ограничений в крае может значительно ухудшить ситуацию. Смягчать режим можно только тогда, когда мы придем к 1%.

Судя по имеющейся динамике, количеству людей, гуляющих на улицах, Владимир Порханов считает, что ограничительные меры стоит продлить до 15 июня. А что касается открытия курортного сезона, то его необходимо отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU