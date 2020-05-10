Детский инфекционист Кубани: вирус протекает не так однозначно, как хотелось!
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Главный детский инфекционист краевого минздрава Нафисет Тхакушинова также выступила на заседании оперштаба по предупреждению коронавируса в регионе. По словам специалиста, цифры последних дней не говорят, что мы вышли на плато. При этом, как отмечает медик, превалируют бессимптомные формы, которые наиболее опасны в данной ситуации.
- Масочный режим помогает сдержать инфекцию. Но заявлять о том, что мы справились и можно отменять карантин преждевременно, - говорит Нафисет Тхакушинова. - Что касается детских учреждений, на сегодня открывать их преждевременно. Это будут риски и для детей, и для взрослых.
Прогнозировать ситуацию, по словам специалиста, сложно.
- Вирус протекает не так однозначно, как хотелось, - добавляет Нафисет Тхакушинова.
Поэтому детский инфекционист Кубани, как и ее коллеги, считает, что отменять карантин преждевременно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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