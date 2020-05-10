Детский инфекционист Кубани: вирус протекает не так однозначно, как хотелось!

10 Май 2020 2020-05-10T16:55:29+03:00

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Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая 00:00 00:00

Главный детский инфекционист краевого минздрава Нафисет Тхакушинова также выступила на заседании оперштаба по предупреждению коронавируса в регионе. По словам специалиста, цифры последних дней не говорят, что мы вышли на плато. При этом, как отмечает медик, превалируют бессимптомные формы, которые наиболее опасны в данной ситуации.

- Масочный режим помогает сдержать инфекцию. Но заявлять о том, что мы справились и можно отменять карантин преждевременно, - говорит Нафисет Тхакушинова. - Что касается детских учреждений, на сегодня открывать их преждевременно. Это будут риски и для детей, и для взрослых.

Прогнозировать ситуацию, по словам специалиста, сложно.

- Вирус протекает не так однозначно, как хотелось, - добавляет Нафисет Тхакушинова.

Поэтому детский инфекционист Кубани, как и ее коллеги, считает, что отменять карантин преждевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU