Глава Роспотребнадзора Кубани: Краснодарский край пока не готов к первому этапу снятия ограничений
Ранее в эфире радио-марафона «Комсомольской правды» замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная заявила, что выход из ограничений должен быть поэтапным. Взрывного рост заболевших в ведомстве не видят. Но, несмотря на это, считают, что расслабляться рано. Именно поэтому на заседании краевого оперативного штаба региона, руководитель Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина сказала - регион пока не попадает под возможность внедрения первого этапа снятия ограничений.
По данным ведомства, показатель распространения инфекции на Кубани - 1,1, а для первого этапа он должен быть не более 1.
- Наличие свободного коечного фонда - 39,7%, для первого этапа необходимо не менее 50%, - сказала главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина. - Охват тестирования составляет 77,4% - он должен быть не менее 70%.
Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая
Напомним, на Кубани режим карантина продлили до 23 мая - все ранее введенные ограничения оставили в силе.
Ранее сообщалось, в Краснодарском крае с начала пандемии коронавирус диагностировали у 1929 пациентов, из них 106 детей. За последние сутки число заболевших увеличилось на 99 человек. Самому маленькому зараженному - 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU
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