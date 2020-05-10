2020-05-10T16:55:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора Кубани: Краснодарский край пока не готов к первому этапу снятия ограничений

Мария Потемкина считает, что пока рано снимать режим карантина
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мария Потемкина считает, что Краснодарский край пока не готов к снятию карантина.Мария Потемкина считает, что Краснодарский край пока не готов к снятию карантина.
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Ранее в эфире радио-марафона «Комсомольской правды» замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная заявила, что выход из ограничений должен быть поэтапным. Взрывного рост заболевших в ведомстве не видят. Но, несмотря на это, считают, что расслабляться рано. Именно поэтому на заседании краевого оперативного штаба региона, руководитель Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина сказала - регион пока не попадает под возможность внедрения первого этапа снятия ограничений.

По данным ведомства, показатель распространения инфекции на Кубани - 1,1, а для первого этапа он должен быть не более 1.

- Наличие свободного коечного фонда - 39,7%, для первого этапа необходимо не менее 50%, - сказала главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина. - Охват тестирования составляет 77,4% - он должен быть не менее 70%.

Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая

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Напомним, на Кубани режим карантина продлили до 23 мая - все ранее введенные ограничения оставили в силе.

Ранее сообщалось, в Краснодарском крае с начала пандемии коронавирус диагностировали у 1929 пациентов, из них 106 детей. За последние сутки число заболевших увеличилось на 99 человек. Самому маленькому зараженному - 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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