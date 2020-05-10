2020-05-10T16:55:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Кубани раскритиковал предложение мэра Геленджика разрешить местным гулять на набережной во время карантина

Не разрешила выходить к морю и главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Алексей Богодистов Фото: пресс-службы администрации ГеленджикаАлексей Богодистов Фото: пресс-службы администрации Геленджика
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10 мая состоялось заседание краевого оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе. На совещании, где решался вопрос о продлении карантина, выступили не только главврачи краснодарских больниц, но и градоначальники курортных городов. В частности, дали слов мэру Геленджика Алексею Богодистову.

Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая

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- Я полностью поддерживаю продление карантина, - начал глава курорта. - Но у меня есть предложение для Геленджика. Может разрешить местным жителям во время «коридора» с 10 до 16 часов с соблюдением всех мер предосторожности гулять по нашей набережной? Только тем, кому не выданы предписания, кто не контактный.

Глава Кубани тут же раскритиковал идею главы курорта.

- Самоизоляция в квартире или в машине может соблюдаться, а на набережной - нет. Они будут гулять, общаться на набережной - пока позволить такую активность курорты не могут, - заявил Вениамин Кондратьев.

Не разрешила людям гулять по набережной во время карантина и главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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