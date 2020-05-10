2020-05-10T16:54:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Вспышка коронавируса в храме на Кубани: заразились священник и 35 прихожан

Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация с коронавирусом на Кубани постоянно меняется. Сводка ежедневно пополняется новыми случаями - так, 10 мая число заболевших в крае увеличилось на 99 человек, среди них шесть детей. В общей сложности, в регионе уже 1929 инфицированных. Именно поэтому режим карантина вновь продлили - ограничительные меры будут действовать до 23 мая. Вениамин Кондратьев, выступая на заседании краевого оперштаба по предупреждению распространения коронавируса, сообщил о случае заражения батюшки в одном из районов Кубани.

Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая

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Как выяснилось, все произошло в Кавказском районе, где, по словам Вениамина Кондратьева, со священником местного храма контактировало 66 человек. Все они сдали тест на коронавирус - у 35 результат положительный.

- Когда мы обращались к нашим священникам, говорили: «пожалуйста, служите на дистанции, люди должны быть на улице». Все думали: «ничего, Бог милует». Но, как видите, жизнь говорит о другом, - заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Давайте побережем друг друга. Самый действенный способ избежать контакта с коронавирусом - оставаться дома.

Напомним, ранее стало известно, что вирус также обнаружен у еще одного священнослужителя. Положительный тест оказался у протоиерея в храме Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Об этом сообщил настоятель, отец Александр Игнатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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