Не поделили участок: в Краснодаре мужчина зарезал соседей в День Победы

10 Май 2020 2020-05-10T16:31:56+03:00

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Давнишний конфликт между соседями закончился поножовщиной в День Победы.

69-летний мужчина с супругой и дочерью проживал в одном из домов барачного типа на улице 40 лет Победы в Краснодаре. У главы семейства с соседями сложились не самые лучшие отношения. Причиной тому стал земельный вопрос.

- Вечером 9 мая злоумышленник у себя дома употреблял спиртное. В какой-то момент он, схватив нож, и направился к соседям, - рассказывают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Во дворе дома он встретил 47-летнего мужчину, с которым у него начался конфликт.

Словесная перепалка, правда, длилась недолго - пенсионер ударил оппонента ножом. После этого злоумышленник зашел в дом к 74-летнему соседу, у которого в гостях находились сын с супругой. В доме злоумышленник стал высказывать претензии по поводу приватизации домов и прилегающих участков.

После чего подозреваемый зарезал хозяина дома. Кроме того, он ударил ножом в живот его супругу и сына. Соседи, услышав крики, прибежали на помощь и повалили на пол злоумышленника.

- Прибывшие медики констатировали смерть 74-летнего местного жителя. Женщину и двух мужчин госпитализировали в больницу, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - лечебные учреждения. - Впоследствии 45-летний мужчина от полученных ножевых ранений скончался.

Сейчас в медучреждении по-прежнему остаются женщина и 47-летний краснодарец, которым оказывают помощь.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. На краснодарца завели уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU