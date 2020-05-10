Новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стала врач общей практики

10 Май 2020 2020-05-10T22:08:19+03:00

Об этом сообщил во время заседания оперативного штабе главврач ККБ №1 Владимир Порханов

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На Кубани от коронавируса скончался еще один врач. Об этом 10 мая сообщил главврач Краснодарской краевой больницы №1 Владимир Порханов.

- Хочу помянуть добрым словом врачей, ушедших из жизни - это врач-рентгенолог Васильченко Алексей Николаевич, врач-реаниматолог Покопцев Юрий Валентинович, а также врач общей практики Терновая Татьяна Николаевна, - сказал Владимир Порханов на заседании регионального оперштаба. - Это врачи, который, к сожалению, ушли из-за этой инфекции.

Она работала в поликлинике №13 в Краснодаре. Ее трудовой стаж - 24 года. Пациенты отзывались о медике только добрыми словами.

- От нее не услышишь грубого слова, внимательно выслушает. Жаль, что ее график меняется и невозможно к ней попасть на прием, людей много, - написала отзыв одна из пациенток Татьяны Терновой. - Побольше таких врачей и болели бы меньше!

Информацию о смерти Татьяны Терновой подтвердили и в минздраве края.

- Ее жизнь - пример верности выбранному делу и служения людям, - сказали в минздраве Кубани. - В числе первых она приняла участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, в Краснодарском крае это уже третий медик, погибший при исполнении служебных обязанностей. Ранее скончались также водители скорых - 65-летний Виктор Бабенко, 72-летний Анатолий Руцинский из краснодарской БСМП, а также еще один шофер из больницы Лабинска.

ИСТОЧНИК KP.RU