2020-05-10T20:23:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре 10 мая за нарушение карантина оштрафовали 169 человек

Еще 117 горожан получили предупреждение
Евгения СОРОКА
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Патрули проверяют пропуска у горожан.Патрули проверяют пропуска у горожан.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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В кубанской столице за последние 24 часа зафиксировано 40 новых случаев заболевания. В общей сложности в Краснодаре с начала пандемии диагноз подтвержден у 773 пациентов. Чтобы стабилизировать ситуацию в городе и края, принято решение о продлении карантина до 23 мая. А значит свою работу на улицах продолжат «коронавирусны патрули». У пешеходов и водителей они узнают причины нахождения вне стен дома, проверяют спецпропуска.

- Если же сотрудники мобильных групп фиксируют грубое нарушение карантина - наказывают рублем, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Всего 10 мая штрафы за несоблюдение режима получили 169 горожан, еще 117 жителям вручили уведомления о необходимости соблюдения ограничений.

Кроме того, контролируют поток машин и при въездах в город. 10 мая проверили 3835 машин.

- Не дали въехать в город 153 автомобиля, у которых отсутствовали или были неверно заполнены красные спецпропуска, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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