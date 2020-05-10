Связали скотчем и угрожали расправой: в Анапе разыскивают грабителей, похитивших у пенсионерки драгоценности

10 Май 2020 2020-05-10T22:11:04+03:00

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Все произошло поздней ночью в одном из частных домов в поселке Виноградный под Анапой. Двое неизвестных с помощью монтировки отжали пластиковые окна и проникли в комнату, где спала 67-летняя хозяйка. Пенсионерка проснулась и хотела звать на помощь. Как вдруг один из злоумышленников ударил ее по лицу металлическим прутом. Затем они связали женщину скотчем и, угрожая расправой, стали выпытывать – где в доме тайник.

- Спустя время они нашли у хозяйки в доме деньги и золотые изделия, которые спрятали в свои сумки. После чего скрылись, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В общей сложности женщине нанесен ущерб на сумму 122 тысячи рублей.

Пострадавшую от рук грабителей пенсионерку нашли родственники. Они же вызвали ей скорую. В больницу у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

О случившемся пенсионерка заявила в правоохранительные органы, которые сейчас разыскивают злоумышленников. Разглядеть их женщина не смогла, так как оба злодея были в черных масках. Но, по словам пострадавшей анапчанки, мужчинам на вид 25-30 лет. Один из них ростом 160-165 сантиметров, плотного телосложения, а его подельник чуть выше – 170-175 сантиметров, среднего телосложения, а при разговоре он картавит и шепелявит.

ИСТОЧНИК KP.RU