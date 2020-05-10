2020-05-10T22:11:04+03:00
Происшествия

Связали скотчем и угрожали расправой: в Анапе разыскивают грабителей, похитивших у пенсионерки драгоценности

По словам женщины, один из злоумышленников картавит и шепелявит
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Чтобы завладеть драгоценностями, злодеи избили женщину.Чтобы завладеть драгоценностями, злодеи избили женщину.
Изменить размер текста:

Все произошло поздней ночью в одном из частных домов в поселке Виноградный под Анапой. Двое неизвестных с помощью монтировки отжали пластиковые окна и проникли в комнату, где спала 67-летняя хозяйка. Пенсионерка проснулась и хотела звать на помощь. Как вдруг один из злоумышленников ударил ее по лицу металлическим прутом. Затем они связали женщину скотчем и, угрожая расправой, стали выпытывать – где в доме тайник.

- Спустя время они нашли у хозяйки в доме деньги и золотые изделия, которые спрятали в свои сумки. После чего скрылись, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В общей сложности женщине нанесен ущерб на сумму 122 тысячи рублей.

Пострадавшую от рук грабителей пенсионерку нашли родственники. Они же вызвали ей скорую. В больницу у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

О случившемся пенсионерка заявила в правоохранительные органы, которые сейчас разыскивают злоумышленников. Разглядеть их женщина не смогла, так как оба злодея были в черных масках. Но, по словам пострадавшей анапчанки, мужчинам на вид 25-30 лет. Один из них ростом 160-165 сантиметров, плотного телосложения, а его подельник чуть выше – 170-175 сантиметров, среднего телосложения, а при разговоре он картавит и шепелявит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анапа: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Связали скотчем и угрожали расправой: в Анапе разыскивают грабителей, похитивших у пенсионерки драгоценности
В Краснодаре 10 мая за нарушение карантина оштрафовали 169 человек
Новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стала врач общей практики
В Краснодарском крае 12 мая озвучат новый перечень организаций, которые возобновят свою работу
Обманул на полмиллиона: в Новороссийске лже-правоохранитель развел наркомана
В Сочи разыскивают сбежавшую из инфекционной больницы девушку
Не поделили участок: в Краснодаре мужчина зарезал соседей в День Победы
В Анапе и Ейске откроют два новых госпиталя для больных коронавирусом
Краснодарский край получит более 80 миллионов рублей на доплаты врачам, борющимся с COVID-19
Вспышка коронавируса в храме на Кубани: заразились священник и 35 прихожан
Губернатор Кубани раскритиковал предложение мэра Геленджика разрешить местным гулять на набережной во время карантина
Глава Роспотребнадзора Кубани: Краснодарский край пока не готов к первому этапу снятия ограничений
Детский инфекционист Кубани: вирус протекает не так однозначно, как хотелось!
Главврач краевой больницы рекомендует продлить карантин до 15 июня
В Краснодаре 8 и 9 мая в обсерваторы отправили 73 прилетевших пассажира
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 10 мая
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года: вирус подтвердился у годовалого ребенка
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года увеличилось на 99 человек
Выпили и решили поехать домой: на Кубани нашли угонщика иномарки по отпечаткам пальцев
В Новороссийске десантники поздравили ветерана войны