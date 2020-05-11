11 Май 2020 2020-05-11T08:59:47+03:00

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Урочище Поднависла под Горячим Ключом получило охранный статус. По итогам историко-культурной экспертизы объект был включен в единый госреестр.

– Единый государственный реестр недвижимости и в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности позволят обеспечить сохранение и развитие этого места как мемориального воплощения памяти о событиях Великой Отечественной войны для настоящего и будущих поколений, – отметил вице-губернатор края Сергей Болдин.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что в урочище рядом с могилами солдат установлен памятник Аршалуйс Ханжиян. Кроме того, здесь возведены русская и армянская часовни, открыт дом-музей.

ИСТОЧНИК KP.RU