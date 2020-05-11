«Мифические окна» : мошенник развел сочинцев на сотни тысяч рублей
В пункт полиции в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи обратились четверо местных жителей с заявлениями о мошенничестве.
Сочинцы рассказали, что в магазине осуществили заказы на производство металлопластиковых окон,-мало того, еще и внесли 100% предоплату.
При этом взявший у них деньги предприниматель не только выполнил работу, но и вовсе перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 200 000 рублей.
Оперативники угрозыска вскоре установили личность и местонахождение подозреваемого. 42-летний мужчина ,получив деньги за мифические «окна», уехал с выручкой в Воронежскую область,где и был задержан полицией и затем доставлен в Сочи.
Полученные деньги мужчина потратил на собственные нужды.
Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
- Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пять лет,- рассказали в УВД Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU