2020-05-11T09:34:34+03:00
Общество

«Мифические окна» : мошенник развел сочинцев на сотни тысяч рублей

Гулять с добычей ему долго не пришлось
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Мошенник развел сочинцев на сотни тысяч рублей. Фото УВД СочиМошенник развел сочинцев на сотни тысяч рублей. Фото УВД Сочи
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В пункт полиции в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи обратились четверо местных жителей с заявлениями о мошенничестве.

Сочинцы рассказали, что в магазине осуществили заказы на производство металлопластиковых окон,-мало того, еще и внесли 100% предоплату.

При этом взявший у них деньги предприниматель не только выполнил работу, но и вовсе перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 200 000 рублей.

Оперативники угрозыска вскоре установили личность и местонахождение подозреваемого. 42-летний мужчина ,получив деньги за мифические «окна», уехал с выручкой в Воронежскую область,где и был задержан полицией и затем доставлен в Сочи.

Полученные деньги мужчина потратил на собственные нужды.

Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пять лет,- рассказали в УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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