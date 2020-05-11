Проекты семи городов Кубани будут представлены на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды

11 Май 2020 2020-05-11T10:32:46+03:00

Регион представит семь проектов для участия во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

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Краснодарский край подготовил семь проектов для участия во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Это позволит привлечь дополнительные субсидии на благоустройство муниципальных образований.

- В категории исторические поселения заявки поданы от Армавира, Ейска и станицы Тамань, -сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Курганинск на конкурсе представит города с населением от 20 до 50 тысяч человек. От муниципалитетов, в которых проживают от 50 до 100 тысяч человек, конкурсантами станут Лабинск, Тихорецк и Кропоткин.

Результаты конкурса будут подведены к 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU