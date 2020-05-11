Проекты семи городов Кубани будут представлены на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды
Краснодарский край подготовил семь проектов для участия во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Это позволит привлечь дополнительные субсидии на благоустройство муниципальных образований.
- В категории исторические поселения заявки поданы от Армавира, Ейска и станицы Тамань, -сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Курганинск на конкурсе представит города с населением от 20 до 50 тысяч человек. От муниципалитетов, в которых проживают от 50 до 100 тысяч человек, конкурсантами станут Лабинск, Тихорецк и Кропоткин.
Результаты конкурса будут подведены к 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU