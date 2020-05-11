На Кубани 17-летний подросток случайно зацепил газонокосилкой чью-то закладку

11 Май 2020 2020-05-11T10:40:05+03:00

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Инцидент произошел в станице Должанской Ейского района Краснодарского края. 17-летний парень вышел косить траву во дворе частного дома. Завел триммер, а через пару минут работы молодой человек услышал скрежет. Через мгновенье раздался сильный хлопок.

- Повалил белый плотный дым, - рассказывал парень правоохранителям. – Я сначала не понял, что случилось. А оказалось, что во время работы зацепил триммером в траве какой-то темный сверток.

В пакете находилось вещество белого цвета. По предварительным данным, там лежали наркотики, на которые и наткнулся станичник. Как этот сверток попал во двор дома семьи, сейчас выясняется.

- По данному факту проводится проверка, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU