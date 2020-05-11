2020-05-11T10:40:05+03:00
Происшествия

На Кубани 17-летний подросток случайно зацепил газонокосилкой чью-то закладку

Во время работы парень увидел белое облако дыма
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Идет проверка.Идет проверка.Фото: Александр ДЫБИН
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в станице Должанской Ейского района Краснодарского края. 17-летний парень вышел косить траву во дворе частного дома. Завел триммер, а через пару минут работы молодой человек услышал скрежет. Через мгновенье раздался сильный хлопок.

- Повалил белый плотный дым, - рассказывал парень правоохранителям. – Я сначала не понял, что случилось. А оказалось, что во время работы зацепил триммером в траве какой-то темный сверток.

В пакете находилось вещество белого цвета. По предварительным данным, там лежали наркотики, на которые и наткнулся станичник. Как этот сверток попал во двор дома семьи, сейчас выясняется.

- По данному факту проводится проверка, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года увеличилось на 98 человек
На Кубани 17-летний подросток случайно зацепил газонокосилкой чью-то закладку
Проекты семи городов Кубани будут представлены на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды
«Мифические окна» : мошенник развел сочинцев на сотни тысяч рублей
Урочище Поднависла под Горячим Ключом получило охранный статус
Связали скотчем и угрожали расправой: в Анапе разыскивают грабителей, похитивших у пенсионерки драгоценности
В Краснодаре 10 мая за нарушение карантина оштрафовали 169 человек
Новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стала врач общей практики
В Краснодарском крае 12 мая озвучат новый перечень организаций, которые возобновят свою работу
Обманул на полмиллиона: в Новороссийске лже-правоохранитель развел наркомана
В Сочи разыскивают сбежавшую из инфекционной больницы девушку
Не поделили участок: в Краснодаре мужчина зарезал соседей в День Победы
В Анапе и Ейске откроют два новых госпиталя для больных коронавирусом
Краснодарский край получит более 80 миллионов рублей на доплаты врачам, борющимся с COVID-19
Вспышка коронавируса в храме на Кубани: заразились священник и 35 прихожан
Губернатор Кубани раскритиковал предложение мэра Геленджика разрешить местным гулять на набережной во время карантина
Глава Роспотребнадзора Кубани: Краснодарский край пока не готов к первому этапу снятия ограничений
Детский инфекционист Кубани: вирус протекает не так однозначно, как хотелось!
Главврач краевой больницы рекомендует продлить карантин до 15 июня
В Краснодаре 8 и 9 мая в обсерваторы отправили 73 прилетевших пассажира
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 10 мая
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года: вирус подтвердился у годовалого ребенка
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года увеличилось на 99 человек
Выпили и решили поехать домой: на Кубани нашли угонщика иномарки по отпечаткам пальцев
В Новороссийске десантники поздравили ветерана войны