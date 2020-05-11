2020-05-11T10:45:16+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года увеличилось на 98 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 11 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось. Фото: архив КПЧисло заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось. Фото: архив КП
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На Кубани диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден уже у 2027 человек. «Комсомольской правда» - Кубань» собрала последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года.

Итак, за последние сутки федеральный оперативный штаб зарегистрировал новые случаи заражения COVID-2019 - вирус нашли у 98 жителей Краснодарского края.

- За последние сутки в России выявлено 11656 новых случаев коронавируса в 84 регионах, - сообщают в оперативном штабе. - Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 5495 человек.

Напомним, по последним данным, число умерших от коронавируса в Краснодарском крае выросло до 22 - еще один пациент скончался за последние сутки.

При этом 662 человека выписаны из больницы домой - у них отрицательные тесты на коронавирус.

- Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 11885 человек, - сообщал оперштаб Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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