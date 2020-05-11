Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года: число заболевших превысило 2 тысячи человек

11 Май 2020 2020-05-11T11:06:08+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года

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Оперативный штаб по ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае опубликовал подробности о новых случаях заражения коронавирусом в регионе. За последние сутки число заболевших выросло до 2027 человек, их возраст от 2 до 85 лет. Опасная инфекция диагностирована у 42 мужчин и 56 женщин.

- Новые случаи зарегистрированы сразу в нескольких районах края - всего в регионе заболели 98 человек. - 33 случая заболевания зафиксировано в Краснодаре, - уточнили «КП» - Кубань» в оперативном штабе региона. - 10 – в Кавказском районе, в Армавире – 9, в Новороссийске – 7.

По пять случаев зафиксировано в Сочи и Апшеронском районе, четверо заболевших – в Крымском районе, трое – в Тбилисском. Два случая зафиксировано в Староминском, Щербиновском (один из них – 15-летний подросток), Новокубанском, Брюховецком, Курганинском районах. По одному человеку выявлено в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Усть-Лабинском, Лабинском, Тихорецком, Гулькевичском, Славянском, Абинском, Каневском, Белореченском районах. В Выселковском районе коронавирус подтвердился у двухлетнего ребенка.

11 мая с подозрением на коронавирус к медикам обратились 5333 человека, из них 627 детей. По данным медиков, наблюдается и положительная динамика. Число выздоровевших увеличилось - из медучреждений выписали 662 пациента, 34 - за последние сутки. У всех тесты на коронавирус отрицательные. Число умерших от коронавируса увеличилось до 22.

В обсерваторах находятся 1964 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. Роспотребнадзор провел уже 32677 исследований на коронавирус, в лабораториях минздрава – 79091 тест.

ИСТОЧНИК KP.RU