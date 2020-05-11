2020-05-11T11:38:17+03:00
Общество

В Новороссийске рыбак упал с пирса

Ему помогли спасатели
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Новороссийске рыбак упал с пирса. Фото: @alekseioderovВ Новороссийске рыбак упал с пирса. Фото: @alekseioderov
Изменить размер текста:

В Новороссийске рыбак упал в море с пирса. Инцидент произошел рядом с рекреационной зоной «БТОФ». Очевидцы ЧП веревкой подтащили пострадавшего к отбойникам и вызвали спасателей.

- Спасатели подошли с моря на лодке к потерпевшему и отвезли его на берег для дальнейшей госпитализации, - написал начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров на своей странице в инстаграме.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске спасатели нашли потерявшегося в лесу 5-летнего мальчика с аутизмом

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань лидирует по числу нарушений режима самоизоляции
В ауле Большое Псеушко установили памятник Чебахан Шхалаховой
В Краснодаре дезинфицируют детские площадки, скверы и остановки
В Анапе выпал с 3 этажа обсерватора пытавшийся сбежать мужчина
В Успенском районе до конца года построят новый водопровод
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы направлен 31 пассажир
В Новороссийске рыбак упал с пирса
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года: число заболевших превысило 2 тысячи человек
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года увеличилось на 98 человек
На Кубани 17-летний подросток случайно зацепил газонокосилкой чью-то закладку
Проекты семи городов Кубани будут представлены на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды
«Мифические окна» : мошенник развел сочинцев на сотни тысяч рублей
Урочище Поднависла под Горячим Ключом получило охранный статус