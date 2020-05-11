В Новороссийске рыбак упал с пирса

11 Май 2020 2020-05-11T11:38:17+03:00

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В Новороссийске рыбак упал в море с пирса. Инцидент произошел рядом с рекреационной зоной «БТОФ». Очевидцы ЧП веревкой подтащили пострадавшего к отбойникам и вызвали спасателей.

- Спасатели подошли с моря на лодке к потерпевшему и отвезли его на берег для дальнейшей госпитализации, - написал начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров на своей странице в инстаграме.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске спасатели нашли потерявшегося в лесу 5-летнего мальчика с аутизмом

ИСТОЧНИК KP.RU