Из аэропорта Краснодара в обсерваторы направлен 31 пассажир
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы направлен 31 пассажир. Предварительно всем приезжим измерили температуру.
- Всем прибывшим специалисты Роспотребнадзора проверили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции. На двухнедельный карантин в обсерваторы отправили 31 жителя других регионов страны, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Представитель пресс-службы напомнила, что 10 мая в аэропорт Краснодара прибыли 451 пассажир. Воздушная гавань приняла 11 рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнекамска, Казани, Брянска и Калининграда.
Как сообщалось ранее, в обсерваторах Кубани сейчас находятся 1964 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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