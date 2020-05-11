11 Май 2020 2020-05-11T12:38:27+03:00

Из аэропорта Краснодара в обсерваторы направлен 31 пассажир. Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Они прилетели в краевую столицу из других регионов

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Из аэропорта Краснодара в обсерваторы направлен 31 пассажир. Предварительно всем приезжим измерили температуру.

- Всем прибывшим специалисты Роспотребнадзора проверили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции. На двухнедельный карантин в обсерваторы отправили 31 жителя других регионов страны, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Представитель пресс-службы напомнила, что 10 мая в аэропорт Краснодара прибыли 451 пассажир. Воздушная гавань приняла 11 рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнекамска, Казани, Брянска и Калининграда.

Как сообщалось ранее, в обсерваторах Кубани сейчас находятся 1964 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU