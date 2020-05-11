В Успенском районе до конца года построят новый водопровод

11 Май 2020 2020-05-11T13:28:51+03:00

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В Успенском районе края строится новый водопровод. Это один из объектов регионального проекта «Качество питьевой воды» (нацпроект «Экология»).

- На строительство объекта из федерального, краевого и местного бюджетов направлено 24 млн рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В пресс-службе уточнили, что здесь будет проложено около 11 км полиэтиленовых труб и смонтирована насосная станция.

Водопровод соединит Армавир и село Вольное, жители которого получат качественную питьевую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU