В Успенском районе до конца года построят новый водопровод
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология»
В Успенском районе края строится новый водопровод. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
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В Успенском районе края строится новый водопровод. Это один из объектов регионального проекта «Качество питьевой воды» (нацпроект «Экология»).
- На строительство объекта из федерального, краевого и местного бюджетов направлено 24 млн рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В пресс-службе уточнили, что здесь будет проложено около 11 км полиэтиленовых труб и смонтирована насосная станция.
Водопровод соединит Армавир и село Вольное, жители которого получат качественную питьевую воду.
ИСТОЧНИК KP.RU