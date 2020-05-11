2020-05-11T13:15:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Анапе выпал с 3 этажа обсерватора пытавшийся сбежать мужчина

На курорт он приехал из Владикавказа
Виталий КАРНАУХ
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В Анапе выпал с 3 этажа обсерватора пытавшийся сбежать мужчина.В Анапе выпал с 3 этажа обсерватора пытавшийся сбежать мужчина.
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49-летний житель Владикавказа приехал на кубанский курорт несколько дней назад, но, по карантинным правилам, был помещен на две недели в обсерватор. Ночью 10 мая мужчина решил совершить побег, вытерпеть 14 дней в изоляции для него оказалось невмоготу.

Поэтому владикавказец сиганул из окна третьего этажа, приземление было не самым мягким. Финал побега оказался серьезным: за пострадавшим приехали медики; вероятно, у мужчины переломы. К слову, оставалось ему пробыть в обсерваторе чуть больше недели.

Напомним, жесткие карантинные меры власти региона были вынуждены ввести в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Одно из условий, поставленное Роспотребнадзором, - 14-дневная изоляция для всех приезжих в Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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