В Анапе выпал с 3 этажа обсерватора пытавшийся сбежать мужчина

11 Май 2020 2020-05-11T13:15:09+03:00

На курорт он приехал из Владикавказа

Изменить размер текста: A A

49-летний житель Владикавказа приехал на кубанский курорт несколько дней назад, но, по карантинным правилам, был помещен на две недели в обсерватор. Ночью 10 мая мужчина решил совершить побег, вытерпеть 14 дней в изоляции для него оказалось невмоготу.

Поэтому владикавказец сиганул из окна третьего этажа, приземление было не самым мягким. Финал побега оказался серьезным: за пострадавшим приехали медики; вероятно, у мужчины переломы. К слову, оставалось ему пробыть в обсерваторе чуть больше недели.

Напомним, жесткие карантинные меры власти региона были вынуждены ввести в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Одно из условий, поставленное Роспотребнадзором, - 14-дневная изоляция для всех приезжих в Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU