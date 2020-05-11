В Анапе выпал с 3 этажа обсерватора пытавшийся сбежать мужчина
49-летний житель Владикавказа приехал на кубанский курорт несколько дней назад, но, по карантинным правилам, был помещен на две недели в обсерватор. Ночью 10 мая мужчина решил совершить побег, вытерпеть 14 дней в изоляции для него оказалось невмоготу.
Поэтому владикавказец сиганул из окна третьего этажа, приземление было не самым мягким. Финал побега оказался серьезным: за пострадавшим приехали медики; вероятно, у мужчины переломы. К слову, оставалось ему пробыть в обсерваторе чуть больше недели.
Напомним, жесткие карантинные меры власти региона были вынуждены ввести в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Одно из условий, поставленное Роспотребнадзором, - 14-дневная изоляция для всех приезжих в Краснодарский край.
ИСТОЧНИК KP.RU
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