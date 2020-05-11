В Краснодаре дезинфицируют детские площадки, скверы и остановки

11 Май 2020 2020-05-11T13:47:14+03:00

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В краевой столице в рамках масштабной дезинфекции каждый день обрабатывают общественные городские пространства.

- В течение ночи восемь поливомоечных машин обрабатывают дороги и тротуары. С утра специалисты с переносными ранцевыми опрыскивателями дезинфицируют остановки общественного транспорта, скверы, детские площадки, подземные пешеходные переходы, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Управляющие компании дезинфицируют придомовые территории.

ИСТОЧНИК KP.RU