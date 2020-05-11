В Краснодаре дезинфицируют детские площадки, скверы и остановки
Обработка общественных городских пространств ведется ежедневно
В Краснодаре дезинфицируют детские площадки. Фото пресс-службы мэрии Краснодара
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В краевой столице в рамках масштабной дезинфекции каждый день обрабатывают общественные городские пространства.
- В течение ночи восемь поливомоечных машин обрабатывают дороги и тротуары. С утра специалисты с переносными ранцевыми опрыскивателями дезинфицируют остановки общественного транспорта, скверы, детские площадки, подземные пешеходные переходы, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Управляющие компании дезинфицируют придомовые территории.
ИСТОЧНИК KP.RU
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