2020-05-11T13:47:14+03:00
Общество

В Краснодаре дезинфицируют детские площадки, скверы и остановки

Обработка общественных городских пространств ведется ежедневно
Юлия БАРАНОВА
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В Краснодаре дезинфицируют детские площадки. Фото пресс-службы мэрии КраснодараВ Краснодаре дезинфицируют детские площадки. Фото пресс-службы мэрии Краснодара
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В краевой столице в рамках масштабной дезинфекции каждый день обрабатывают общественные городские пространства.

- В течение ночи восемь поливомоечных машин обрабатывают дороги и тротуары. С утра специалисты с переносными ранцевыми опрыскивателями дезинфицируют остановки общественного транспорта, скверы, детские площадки, подземные пешеходные переходы, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Управляющие компании дезинфицируют придомовые территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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