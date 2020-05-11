В ауле Большое Псеушко установили памятник Чебахан Шхалаховой

11 Май 2020 2020-05-11T14:25:28+03:00

Девять человек из семьи причерноморских адыгов ушли на фронт

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Супруги Шхалаховы в годы Великой Отечественной войны проводили на фронт девятерых членов семьи - своих сыновей, трех внуков и невестку Домой вернулись только два сына и два внука.

Инициативную группу по созданию памятника возглавили два майора в отставке - ветеран УИС Краснодарского края Олег Марченко, и ветеран МВД Республики Адыгеи Аслан Бекух , а также старейшина рода Шхалаховых, главный имам г. Сочи и Туапсинского района Батмиз Шхалахов.

- В результате их совместной работы в ауле установлен памятник мужественной женщине-матери Чебахан Умаровне и ее детям,- сообщает пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю.

Открыть монумент планировалось к нынешнему юбилею Победы, но в карантинных условиях это событие перенесено на более поздний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU