В ауле Большое Псеушко установили памятник Чебахан Шхалаховой
Супруги Шхалаховы в годы Великой Отечественной войны проводили на фронт девятерых членов семьи - своих сыновей, трех внуков и невестку Домой вернулись только два сына и два внука.
Инициативную группу по созданию памятника возглавили два майора в отставке - ветеран УИС Краснодарского края Олег Марченко, и ветеран МВД Республики Адыгеи Аслан Бекух , а также старейшина рода Шхалаховых, главный имам г. Сочи и Туапсинского района Батмиз Шхалахов.
- В результате их совместной работы в ауле установлен памятник мужественной женщине-матери Чебахан Умаровне и ее детям,- сообщает пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю.
Открыть монумент планировалось к нынешнему юбилею Победы, но в карантинных условиях это событие перенесено на более поздний срок.
ИСТОЧНИК KP.RU