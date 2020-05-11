Кубань лидирует по числу нарушений режима самоизоляции

11 Май 2020 2020-05-11T14:59:30+03:00

Речь идет о соотношении количества составленных протоколов к числу жителей

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Краснодарский край стал одним из регионов-лидеров по числу нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

Пальму первенства Кубань получила с учетом соотношения числа составленных протоколов и местных жителей, пишут РИА Новости.

Например, в Краснодаре 10 мая за нарушение карантина оштрафовали 169 человек. Тем временем, число заболевших коронавирусом в регионе за сутки увеличилось на 98 человек.

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Среди лидеров Краснодарский, Ставропольский, Приморский края (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU