В Краснодаре прочистили 150 километров коллекторов

11 Май 2020 2020-05-11T15:42:59+03:00

Из ливневок вывезено более 1,3 тысяч кубометров ила

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В краевой столице специалисты прочистили 150 км сетей ливневой канализации. Все работы ведется с соблюдением санитарных норм.

По информации пресс-службы Краснодара, уже вывезено более 1,3 тысяч кубометров ила, откачано 1,4 тысяч кубометров дождевой воды. Кроме того, расчищено более 4 тысяч колодцев. Муниципальная служба работала на улице Красной, Коммунаров, Постовой, Красных Партизан, и Садовой.

Общая длина ливневок в Краснодре - 1026 км, - заключили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU