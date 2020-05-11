2020-05-11T16:05:18+03:00
Экономика

Сделка на миллиард: турецкая компания обвинила в мошенничестве партнеров из Ейска

Ущерб зарубежная фирма оценила в 584 тысячи долларов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Контракт на 11,4 млн долларов был заключен в 2017-м годуКонтракт на 11,4 млн долларов был заключен в 2017-м году
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В полицию Краснодарского края обратилась турецкая компания. Ее представители заявили, что стали жертвами мошенничества, обвинив в преступлении фирму-партнера из Ейска.

- Зарубежная компания заключила контракт на поставку пиломатериала на сумму 11,4 млн долларов США, что по текущему курсу составляет почти 840 млн рублей. Заявитель считает, что российская фирма исполнила свои обязательства не в полном объеме, причинив ущерб в размере более 500 тысяч долларов. Начата проверка, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что контракт был подписан еще в 2017-м году, претензию турецкая компания оформила только в этом году. 3 марта иск рассмотрели в Арбитражном суде Краснодарского края.

Истец из Стамбула требовал взыскать сумму уменьшения выкупной цены в размере 584 462,42 доллара США или 37 298 930,49 рубля на дату подачи иска.

Однако суд исковое заявление вернул, так как истец не оплатил полную сумму пошлины, а также не был соблюден «претензионный порядок разрешения спора», говорится в решении Фемиды.

По данным банка исполнительных производств судебных приставов фирма-ответчик, несмотря на большие контракты, имеет ряд неоплаченных задолженностей с 2017 года, в том числе и по страховым взносам от одной до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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