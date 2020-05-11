На Кубани объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах

11 Май 2020 2020-05-11T16:06:57+03:00

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности. Фото: Юлия БАРАНОВА

Угроза схода снежной массы возможна на отметке выше 2500 метров над уровнем моря

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В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности. Оно будет действовать в регионе, исключая район Большого Сочи, с 11 по 14 мая.

- В горах лавиноопасно на отметке выше 2500 метров над уровнем моря, - сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что в горах Сочи в ночь на 9 мая выпало 30 сантиметров снега. Это достаточно редкое погодное явление для последнего месяца весны.

ИСТОЧНИК KP.RU