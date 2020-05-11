2020-05-11T17:20:13+03:00
Происшествия

В Краснодаре налетчики в медицинских масках ограбили аптеку

Добычей злоумышленников стали 286 тысяч рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: из архиваФото: из архива
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Необходимый атрибут периода эпидемии коронавируса – медицинские маски – использовали налетчики, ворвавшиеся в аптеку на территории одного из садоводческих товариществ Краснодара. Около 8 часов вечера двое неизвестных в темных куртках с закрытыми масками лицами вошли в помещение и стали угрожать 54-летней женщине-фармацевту.

Дефицитные маски их не интересовали. Из сейфа мужчинам удалось забрать 286 тысяч рублей, после чего грабители скрылись. На месте они оставили следы от обуви и перчаток, но главной уликой стали записи с камер видеонаблюдения.

- По составленной ориентировке задержаны двое подозреваемых - 22-летний и 26-летний местные жители. Оба ранее не привлекались к уголовной ответственности. По решению суда они заключены под стражу. Расследование уголовного дела об ограблении аптеки продолжается, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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