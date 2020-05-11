В Краснодаре мобильные группы самоконтроля патрулируют 113 маршрутов
В Краснодаре патрулирование проходит в усиленном режиме. Мобильные группы самоконтроля работают на 113 маршрутах.
- 11 мая мобильные группы выдали жителям города 138 уведомлений о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Также сотрудники полиции и администрации города не дали въехать в Краснодар 175 автомобилям, у которых отсутствовали или были неверно заполнены красные пропуска, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
В составе патрулей сотрудники полиции, администрации, Росгвардии и казаки. Под усиленным контролем традиционные для мая места отдыха. Это лесные зоны и набережные реки Кубань.
- 145 штрафов было выписано за грубое нарушение режима карантина, - заключили в пресс-службе.
Кроме того, в краевой столице действуют водные патрули и карантинные посты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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