2020-05-11T19:35:01+03:00
Общество

В Краснодаре мобильные группы самоконтроля патрулируют 113 маршрутов

В город не пустили 175 автомобилям, у которых отсутствовали или были неверно заполнены пропуска
Юлия БАРАНОВА
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В Краснодаре мобильные группы самоконтроля патрулируют 113 маршрутов. Фото пресс-службы мэрии Краснодара.В Краснодаре мобильные группы самоконтроля патрулируют 113 маршрутов. Фото пресс-службы мэрии Краснодара.
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В Краснодаре патрулирование проходит в усиленном режиме. Мобильные группы самоконтроля работают на 113 маршрутах.

- 11 мая мобильные группы выдали жителям города 138 уведомлений о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Также сотрудники полиции и администрации города не дали въехать в Краснодар 175 автомобилям, у которых отсутствовали или были неверно заполнены красные пропуска, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В составе патрулей сотрудники полиции, администрации, Росгвардии и казаки. Под усиленным контролем традиционные для мая места отдыха. Это лесные зоны и набережные реки Кубань.

- 145 штрафов было выписано за грубое нарушение режима карантина, - заключили в пресс-службе.

Кроме того, в краевой столице действуют водные патрули и карантинные посты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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