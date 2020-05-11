Краснодарская медсестра рассказала, как выхаживают пациентов с COVID 19 в реанимации
Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко рассказала, как медики выхаживают тяжело больных коронавирусной инфекцией, совершая подвиг каждый день.
- Вообще в реанимации всегда напряженная работа: больные бывают тяжелые и крайне тяжелые. Но сейчас открыли госпиталь, работа стала сложнее из-за того, что мы работаем здесь в средствах индивидуальной защиты – в них тяжелее. Комбинезоны, костюмы, маски – доставляют небольшое неудобство, но мы справляемся и, можно сказать, уже к ним привыкли, – призналась Алексеенко.
По ее словам, помимо лечения, больным коронавирусом необходим хороший уход, в том числе - профилактика пролежней.
- Надо больного поворачивать с боку на бок, мыть, обтирать, проводить все санитарные мероприятия. Мы это всегда делаем, но теперь стало, наверное, больше работы, - отметила медсестра реанимации.
Подробное интервью краснодарская медсестра дала в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей". Публикация приурочена к Международному дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU