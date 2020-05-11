2020-05-11T23:08:46+03:00
Происшествия

У жителя Краснодара украли часы за 200 тысяч рублей

Дорогой аксессуар ищет полиция
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Инцидент произошел в апреле. Житель кубанской столицы съездил в гости к знакомой в Юбилейный микрорайон. А когда вернулся домой, вспомнил, что оставил там дорогие наручные часы. Но девушка обыскала всю квартиру, но аксессуара не нашла. Она предположила, что, возможно, их мог кто-то украсть. В связи с этим парню пришлось обратиться в полицию.

- По данным заявителя, часы из квартиры похитило неустановленное лицо. Пропавшую вещь молодой человек оценил в 200 тысяч рублей. Сейчас на аксессуар составлена ориентировка. Часы пока не нашли, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что обвиняемому в краже часов у футболиста Ари грозит до 10 лет тюрьмы. Злоумышленник проник в дом и похитил 12 наручных часов. Общая сумма ущерба оценивалась потерпевшим в 23 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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