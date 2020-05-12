12 Май 2020 2020-05-12T07:34:57+03:00

В Краснодаре злоумышленник похитил оборудование для видеосъемки и сдал его в ломбард Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть по Краснодару обратился житель улицы Уральской. Он рассказал, что мошенник похитил у него видеокамеру и специальные аксессуары к ней.

Полицейские выяснили, что на одном из сайтов заявитель разместил объявление об аренде своего имущества, которым заинтересовался неизвестный ему мужчина. Обговорив все условия передачи техники во временное пользование, клиент осуществил частичную оплату услуги. По истечению установленного срока остальную часть денег он не отдал и технику оставил себе.

- Правоохранители установили комиссионный магазин, где злоумышленник продал камеру. Благодаря изучению записей с камер видеонаблюдения задержали 18-летнего краснодарца. В отделе полиции он признался в содеянном, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU