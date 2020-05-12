Погода в Краснодарском крае: воздух прогреется до 26 градусов

12 Май 2020 2020-05-12T08:07:22+03:00

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В Краснодаре во вторник без осадков. Ветер южной четверти 5-10 м/с, днем порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем +23…+25 градусов.

По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 мая будет малооблачно. Воздух прогреется до +18…+20 градусов, ночью - +7…+9. 14 мая также будет облачно с прояснениями. Столбики термометров днем покажут +24 градуса, а ночью - +12…+14.

- Во вторник в регионе без существенных осадков. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем +21…+26 градусов, - сообщили в краснодарском Гидрометцентре.

На Черноморском побережье без дождей. Ветер южной четверти 12-14 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью днем прогреется до +26.

13 мая местами возможен кратковременный дождь, гроза, а вот в четверг без существенных осадков. Ветер западной четверти 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13 мая опустится до +11…+16 градусов, а 14 мая – до +12. Днем в эти дни воздух прогреется до +18…+23 градусов, местами будет до +26.

На Черноморском побережье в среду пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем до +24.

ИСТОЧНИК KP.RU