2020-05-12T08:31:18+03:00
Происшествия

В Лабинском районе на 20 лет осудят сбытчика наркотиков

У него нашли более 77 граммов запрещенных веществ
Александра ПОДУШКО
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В Лабинском районе на 20 лет осудят сбытчика наркотиковВ Лабинском районе на 20 лет осудят сбытчика наркотиковФото: Архив "КП"
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Полицейские Лабинского района получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков.

Правоохранители установили автомобиль, на котором передвигался парень. У него обнаружили 192 свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Еще 40 пакетиков изъяли из тайников на улицах Лабинска.

- Проведенная экспертиза установила, что это N- метилэфедрон общей массой более 77 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия обвиняемый находится под стражей. В отношении 19-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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