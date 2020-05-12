Пляжи Анапы очистили от незначительных выбросов мазута
Накануне, 10 мая, на участок берега протяженностью около 600 метров вдоль Пионерского проспекта Анапы принесло фрагменты мазутной массы.
Как отметили в «Объединении курортных услуг», такие штормовые выбросы всегда случаются в это время года и опасности не представляют.
Последствия устранили сотрудники предприятия. Песок взрыхлил трактор, мусор вместе с комочками мазута собрали. Позже вдоль пляжа прошла сеялка, которая окончательно устранила остатки выброса.
- Уборка анапских пляжей продолжается в ежедневном режиме, - сообщает пресс-служба администрации Анапы в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU