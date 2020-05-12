На Кубани мужчин осудят за мошенничество с землей на 50 миллионов рублей
В Новороссийске трое мужчин предоставили нотариусу заведомо подложные документы, свидетельствующие о принадлежности четырех земельных участков. Они якобы принадлежали умершему родственнику одного из фигурантов.
На основании этих документов, нотариус открыл наследственное дело и через полгода выдал злоумышленникам свидетельства о праве на наследство по завещанию. Это было основанием для регистрации права собственности. Обвиняемые продали земельные участки третьим лицам.
- В результате они причинили ущерб на общую сумму более 50 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении троих жителей Новороссийска в возрасте 37, 46 и 54 лет было возбуждено уголовное дело. На основании судебных решений земельные участки были возвращены законным владельцам. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Новороссийска.
ИСТОЧНИК KP.RU