12 Май 2020 2020-05-12T09:23:41+03:00

На Кубани мужчин осудят за мошенничество с землей на 50 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

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В Новороссийске трое мужчин предоставили нотариусу заведомо подложные документы, свидетельствующие о принадлежности четырех земельных участков. Они якобы принадлежали умершему родственнику одного из фигурантов.

На основании этих документов, нотариус открыл наследственное дело и через полгода выдал злоумышленникам свидетельства о праве на наследство по завещанию. Это было основанием для регистрации права собственности. Обвиняемые продали земельные участки третьим лицам.

- В результате они причинили ущерб на общую сумму более 50 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении троих жителей Новороссийска в возрасте 37, 46 и 54 лет было возбуждено уголовное дело. На основании судебных решений земельные участки были возвращены законным владельцам. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU