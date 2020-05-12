Жительница Кубани подожгла сено, хозяйственную постройку и повредила автомобиль своей соседки

12 Май 2020 2020-05-12T09:33:36+03:00

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В течение месяца на территории дома жительницы Калининского района сгорели сарай, стог сена, а также был поврежден ее автомобиль. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Каждый раз женщина с заявлением обращалась в дежурную часть.

- Полицейские установили личность подозреваемой. Ранее судимую 44-летнюю соседку заявительницы задержали. Было установлено, что она совершала преступления из чувства личной неприязни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное повреждение или уничтожение имущества). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU