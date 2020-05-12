Трупный запах за закрытой дверью напугал жителей новороссийской многоэтажки

12 Май 2020 2020-05-12T09:38:55+03:00

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11 мая жители одного из многоквартирных домов по улице Анапское шоссе, что в Новороссийске, заметили трупный запах в подъезде, исходящий из квартиры своего соседа. Открыть самостоятельно дверь они не смогли, поскольку она была заперта на ключ. Новороссийцам ничего не оставалось, кроме как вызвать спасателей. На помощь прибыли сотрудники службы спасения.

- Поступил вызов от соседей по лестничной площадке о том, что из одной квартиры, предположительно, поступает трупный запах. Спасатели выехали на место и при помощи слесарных инструментов вскрыли входную дверь и обнаружили спящего мужчину, - рассказал начальник службы спасения города-героя Алексей Одеров.

По его словам, хозяина квартиры разбудили. Он рассказал, что был пару дней назад на рыбалке, а как вернулся домой - уснул. Почему мужчина попал во временную нить и проспал два дня, он объяснить не смог. Что же касается характерного запаха – улов пропал и начал гнить, а вонь вышла за пределы квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU