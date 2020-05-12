2020-05-12T10:00:25+03:00
Общество

В Новороссийске на благоустройство четырех дворовых территорий выделили 57 миллионов рублей

Подрядные организации уже приступили к обустройству зеленых зон
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Новороссийске на благоустройство территорий на улицах Куникова, Малоземельской, Волгоградской и пересечении Мефодиевской и Пожарского выделили 57 миллионов рублей. Средства предусмотрены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Специалисты уже проводят демонтажные и строительные работы, устанавливают ограждения и малые архитектурные формы. Во дворах сделают детские игровые комплексы, спортивные площадки, лавочки для отдыха и урны. Будет заасфальтирована проезжая часть, обустроены автостоянки.

– Строители работают с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Организовано несколько смен, – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

В 2019 году в Новороссийске было благоустроили два общественных пространства и четыре дворовые территории в селе Гайдук и Абрау-Дюрсо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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